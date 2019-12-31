Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, görevine başladı - Son Dakika

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, görevine başladı

6 saat önce

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Aziz Gedik, görevine başladı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, görevine başladı, System.String[]

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Aziz Gedik, görevine başladı.


Mustafa Sezgin'in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından Çopurlu İlkokulu Müdürü Aziz Gedik, Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.


Yeni görevine başlayan Gedik, önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır" dedi.


Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve derslerdeki başarı oranlarını arttırmak için aile gezilerine önem vereceğini belirten Gedik, "Bozyazı eğitim, öğretim ve sportif faaliyetleriyle hep ön sırada yer aldı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, derslerinde daha başarılı kılmak için aile gezilerine önem vereceğiz" diye konuştu.


Gedik, çeşitli kurum ve kuruluşlardan tebrik için gönderilen çiçekleri satarak, gelirini Şehit Murat Namdar Ortaokulu ve Çopurlu İlkokulu Özel Eğitimli sınıflarına bağışlayacağını sözlerine ekledi. - MERSİN

Mustafa Sezgin, Bozyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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