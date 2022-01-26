'BREGO', OTOBÜSÜN BAGAJINDAKİ 12 KİLO UYUŞTURUCUYU BULDU - Son Dakika

MERSİN'de şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği 'Brego' ile yapılan aramada 12 kilo 780 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında, Tarsus- Mersin otoyolunda doğudaki bir ilden gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Brego ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında, 2 spor çantada 16 ayrı paket halinde 12 kilo 780 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
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-Uyuşturucu araması yapılması
-Uyuşturucu maddelerin bulunması
Haber-Kamera Soner AYDIN MERSİN, (DHA)
Kaynak: DHA
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