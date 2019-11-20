Son Dakika Haberleri: Bremen'de aşırı sağcı dernek "Phalanx 18" yasaklandı
Son Dakika Güncel Bremen'de aşırı sağcı dernek 'Phalanx 18' yasaklandı - Son Dakika

Bremen'de aşırı sağcı dernek "Phalanx 18" yasaklandı

6 saat önce

Almanya'nın Bremen eyaletinde, aşırı sağcı dernek "Phalanx 18"in faaliyetlerinin yasaklanması kararı alındı.

Bremen'de aşırı sağcı dernek

Almanya'nın Bremen eyaletinde, aşırı sağcı dernek "Phalanx 18"in faaliyetlerinin yasaklanması kararı alındı.


Bremen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, nasyonal sosyalizm ideolojisi bulunan "Phalanx 18" derneğinin, anayasal düzene karşı olduğu belirtildi.

Bu bağlamda, Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde dernek üyelerinin evlerinde aramalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, dernek faaliyetlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer, "Phalanx 18" gibi anayasa karşıtı grupları yasaklamak için tüm anayasal araçların kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Nasyonal sosyalist ideolojinin yayılması nerede olursa olsun gecikmeden durdurulmalı." dedi.

Maeurer, "Phalanx 18" üyelerinin çeşitli vesilelerle Neonazi sembolleri kullandığını, derneğin düzenlediği etkinliklerde muhaliflere ve devlet yetkilerine karşı direnişin nasıl olacağına ilişkin fiziki eğitim verildiğini kaydetti.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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