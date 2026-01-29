Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,46 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,39 artışla 68,40 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,19 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesinin bölgedeki arzı sekteye uğratabileceği endişeleri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimini anlaşma yapmaları aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardı.

Trump, filonun başında Abraham Lincoln uçak gemisi olduğunu ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunan Trump, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan??????? yaptığı açıklamada, ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini de garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu yineledi.

Erakçi, İran'a yönelik herhangi bir saldırıya da anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İran, günlük yaklaşık 3,2 milyon varil ham petrol üretimiyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dördüncü en büyük üreticisi konumunda yer alıyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü

ABD'de etkili olan aşırı soğuk hava koşullarının petrol üretimi ve ihracatını aksatması, fiyatlardaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Üretimdeki kesintilerin uzamasının ülkenin petrol arzını sıkılaştırması beklenirken petrol stoklarındaki düşüş, bu sürecin başladığına işaret etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldı.

Öte yandan, ABD tarafında enflasyonla mücadele sürecinin istenildiği gibi gitmediğine işaret eden açıklamalar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar 2'ye karşı 10 oyla alındı.

Düşük faiz oranları genellikle petrol talebini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 70 doların direnç, 60,50 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.