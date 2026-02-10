Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Düşüş

10.02.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 68,65 dolara geriledi, ABD-İran gerilimleri ve ekonomik veriler etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 68,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,09 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD- İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "Umman'daki dolaylı müzakereler" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakere görüşmelerini "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine yönelik güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu açıklamalar, petrol arzına yönelik endişeleri hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, piyasalarda petrol talebine ve faiz görünümüne yön verebilecek ABD istihdam ve enflasyon verileri bekleniyor.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

İş piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde yeniden başlanmasına yol açabileceği, öte yandan yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin daha uzun süre askıya alınmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 doların direnç, 64,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar’ın ön otopsi raporu çıktı İşte ölüm nedeni Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
08:00
Piyasalar hareketli Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 09:51:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.