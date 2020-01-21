Brent petrolün varili 64,66 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 64,66 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 64,66 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,66 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 64,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,17 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların beş petrol ihraç limanını kapatmasının küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişesi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatların yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo dün Davos Zirvesi'nde OPEC olağan toplantısının Viyana'da martta yapılacağını belirterek, uluslararası ticaretteki bazı anlaşmazlıkların giderilmesini beklediklerini, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde istikrar üzerinde durmaya devam edeceklerini kaydetti. Barkindo'nun açıklamalarının ardından petrol fiyatları 64 dolar bandında sabitlendi.

Brent petrolde teknik olarak 64,79 ile 64,95 dolar aralığının direnç, 64,63 ile 64,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Teksas, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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