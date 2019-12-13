Brent petrolün varili 64,91 dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 64,91 dolar - Son Dakika Ekonomi

Brent petrolün varili 64,91 dolar

6 saat önce

Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 64,91 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,91 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 64,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 64,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,43 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil azalarak 29 milyon 660 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise kasımda bir önceki aya göre günlük 320 bin varil artarak 66 milyon 150 bin varile yükseldi.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde, Trump'ın "ABD ile Çin'in ticari bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını" açıklaması etkili oldu.

Uzmanlar, petrol talebine dair olumlu beklentiler oluşturan açıklamayla birlikte OPEC dışı ülkelerin kesinti kararlarının da fiyatların yükselmesine neden olduğunu belirtiyor.

Fiyat artışının orta vadede, dünya ekonomilerinin genel seyri ve ABD'nin rekor üretim seviyeleri dolayısıyla yatay bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının bu seviyesinin son birkaç ayın en yüksek seviyesi olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,65 ile 64,72 dolar aralığının direnç, 64,58 ile 64,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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