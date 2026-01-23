Brett McGurk: Suriye'de Ateşkes Şart

(ANKARA) - ABD'nin Orta Doğu'daki eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Kuzeydoğu Suriye'de ateşkesin korunması gerektiğini belirterek, IŞİD tutuklularının bulunduğu cezaevi ve gözaltı merkezlerinde yaşanabilecek herhangi bir güvenlik zafiyetinin uluslararası sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Orta Doğu'daki eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, sosyal medya platformu X üzerinden Suriye'deki son duruma ilişşkin değerlendirmelerde bulundu. McGurk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeydoğu Suriye'deki durum derin endişe yaratıyor. Ateşkes mutlaka korunmalı. Özellikle IŞİD tutuklularının bulunduğu tesislerde yaşanacak herhangi bir güvenlik zafiyeti, uluslararası sonuçlar doğurur. Irak ve Suriye genelindeki Kürtler kararlı ortaklardır ve bu şekilde muamele görmelidir. Dünya, onların sayesinde çok daha güvenli bir yer."