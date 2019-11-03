Son Dakika Haberleri: Brexit Partisi lideri Farage: İngiltere, Başbakan Johnson'ın anlaşmasıyla AB'den ayrılırsa...
BBC
Son Dakika Dünya Brexit Partisi lideri Farage: İngiltere, Başbakan Johnson'ın anlaşmasıyla AB'den ayrılırsa...

Brexit Partisi lideri Farage: İngiltere, Başbakan Johnson'ın anlaşmasıyla AB'den ayrılırsa...

7 saat önce

Nigel Farage, İngiltere'nin 12 Aralık'taki erken seçim sonrası Avrupa Birliği'nden Başbakan Boris Johnson'ın vardığı anlaşmayla ayrılması halinde, gelecekte yeniden AB üyesi olacağını söyledi.

Brexit Partisi lideri Farage: İngiltere, Başbakan Johnson'ın anlaşmasıyla AB'den ayrılırsa..., System.String[]

İngiltere'de Brexit Partisi lideri Nigel Farage, ülkenin 12 Aralık'taki erken seçim sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Başbakan Boris Johnson'ın vardığı anlaşmayla ayrılması halinde, gelecekte yeniden birlik üyesi olacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Farage, "Bu anlaşma İngiltere'nin asla bağımsız olmamasını kesinleştirecektir" dedi.

Farage, Brexit Partisi'nin ülkedeki seçim bölgelerinin çoğunda aday göstereceğini, kendisinin ise milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

İngiltere'de Parlamento'nun Çarşamba günü feshedilmesiyle partiler resmen seçim kampanyalarına başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Farage'ın LBC Radyosu'ndaki programına katılmış ve Brexit Partisi liderine, iktidardaki Muhazafakar Parti'yle ittifak yapmasını önermişti.





Johnson: Sözümü tutamadım, özür diliyorum

Başbakan Boris Johnson ise seçimde Brexit Partisi dahil hiçbir partiyle ittifak yapmayacağını açıklamıştı.

Sky News'a konuşan Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması sözünü tutamadığı için özür diledi.

Johnson, bu durumun kendisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin ekonomi sözcüsü John McDonnell ise en yüksek dilimdeki yüzde 5'lik kesimden daha fazla gelir vergisi alınmasını önereceklerini belirtti.

BBC'ye konuşan McDonnell, böylece kamu harcamalarının artırılmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:05 
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