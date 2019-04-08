Brezilya'da Lula da Silva'nın Yandaşları ve Karşıtları Gösteriler Düzenledi

RIO DE Brezilya
'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
'nın yandaşları ve karşıtları protesto gösterileri düzenledi.
Yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl hapse mahkum edilen Lula da Silva'nın binlerce yandaşı, eski devlet başkanının hapse girmesinin birinci yıl dönümünde cezaevinin önünde gösteri yaptı ve "Lula'ya Özgürlük" sloganları attı.
Brezilya'da geçen yılın kasım ayında Lula da Silva'nın yerine devlet başkanlığı için aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro'ya karşı yarışan Fernando Haddad, cezaevinin önünde toplanan göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, ülkedeki seçkin sınıfın "muhtemelen Brezilyalıların en kötülerinden birini devlet başkanlığına oturtana ve en iyilerinden birini de hapse koyana kadar durmadığını" söyledi.
Solcu Topraksız İşçiler Hareketinin liderlerinden Joao Pedro
Stedile de "Lula'nın burjuva tarafından zorla alıkoyulduğunu" belirterek, "Bizler için fidye mücadeleyi durdurmaktır. Brezilya halkına diz çöktürmeyi istiyorlar." diye konuştu.
Göstericiler arasında yer alan 65 yaşındaki Beth Dori, Lula da Silva'yı, sosyal güvenlik ve işçi hakları yasaları konusunda istediklerini yapabilmek için cezaevine yolladıklarını savundu.
Bu arada Rio de Janeiro'nun Copacabana sahilinde eski devlet başkanının karşıtları tarafından gösteri düzenlendi.
Göstericilerden birinin "Bugün Lula'nın çalmadan geçirdiği bir senenin yıl dönümü" diye bağırdığı dikkati çekerken, 67 yaşındaki emekli işçi Jose Elias, "Tüm bir yılı cezaevinde geçirdiğini gördüğüm için çok mutluyum. Bir yıl, Brezilya halkına yaptıklarının yanında hiç kalır." ifadesini kullandı.
Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten, bu dönemde yoksullukla mücadele ve ekonominin iyileştirilmesi için önemli adımlar atan Luiz Inacio Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl bir ay hapis cezasını çekiyor.
Lula da Silva, şubat ayında yolsuzluktan 12 yıl 11 yıl daha hapse mahkum edilmişti. Eski devlet başkanının avukatları kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.
Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden 73 yaşındaki Lula, suçlamaların devlet başkanlığına aday olmasını engelleme amacı taşıdığını savunuyordu.
Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Lula da Silva'nın "hapiste çürümesini ümit ettiğini" söylemişti.