Brezilya Sığırları İçin Sağlık Kontrolleri

Kütahya'ya Brezilya'dan getirilen ithal besilik erkek sığırlar için millileştirme çalışmaları kapsamında aşılama ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Merkez Ahiler Köyü'ne sevk edilen Brezilya menşeli besilik sığırlar, millileştirme süreci doğrultusunda sağlık durumlarının tespit edilmesi amacıyla gerekli laboratuvar analizleri için kan numuneleri alındı. Aşılama işlemleri ile rutin sağlık kontrolleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından titizlikle yürütüldü.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvansal üretimin sağlanması amacıyla bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - KÜTAHYA