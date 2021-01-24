Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Chapecoense faciasının üzerinden henüz birkaç yıl geçmişken benzer bir uçak kazası daha yaşandı.

İçerisinde Palmas kulübünün başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28) Ranule (27) ve Marcus Molinari'yi (23) taşıyan özel uçak kalkıştan kısa bir süre yere çakıldı. Kazada uçağın pilotu da dahil herkes hayatını kaybetti.

BİRÇOK KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI GELDİ

Palmas, Copa Verde maçında yarın deplasmanda Vila Nova ile karşı karşıya gelecekti.

Birkaç yıl önce, benzer bir trajedide birçok futbolcusu ve personelini kaybeden Chapecoense kulübü başta olmak üzere, Flamengo, Gremio gibi ülkenin köklü kulüpleri, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.