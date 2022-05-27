Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor - Son Dakika
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Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor

27.05.2022 22:19

- Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor Suriye'ye bağlı İdlib'in kırsalında kurulan briket evler Suriyeli sivillere yuva oluyor.

- Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor

İDLİB - Suriye'ye bağlı İdlib'in kırsalında kurulan briket evler Suriyeli sivillere yuva oluyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk ederek ülkenin kuzeyine yerleşen siviller için Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının finansmanıyla başlatılan briket ev projesi devam ediyor. Savaştan kaçarak güvenli alanlara sığınan Suriyeliler için İdlib ve kırsalında briket evler kuruluyor. Proje çerçevesinde İdlib'in Deir Hasan kasabasında binden fazla aile Türkiye'nin desteği ile yapılan briket evlerde yaşamını sürdürüyor. Bloklar halinde 1+1 briket evlerden oluşan kompleks içerisinde siviller için sağlık merkezi ve okul da yer alıyor. Briket evler, savaştan kaçan ve savaş nedeniyle evleri yerle bir olan sivillere yuva oluyor.

İdlib'in yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşlarının yardımları ve destekleri ile Azez, El Bab, Çobanbey ve Cerablus'ta da Suriyeli siviller için çeşitli projeler yürütülüyor.

Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor
Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor
Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor
Briket evler İdlib'teki sivillere yuva oluyor

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Kaynak: İHA

Suriyeli, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

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