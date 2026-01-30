Brüksel'de Hayvanlara Kötü Muameleye 40 Bin Avro Ceza - Son Dakika
Brüksel'de Hayvanlara Kötü Muameleye 40 Bin Avro Ceza

30.01.2026 15:07
Bir kadın, hayvanlara kötü muameleden 40 bin avro ceza alıp ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kadın, hayvanlara kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 40 bin avro para cezasına çarptırıldı ve ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

The Brussels Times'ın haberine göre Brüksel Ceza Mahkemesi, kadının işlettiği küçük hayvan çiftliğinde bir eşek, iki midilli ve bir ata yönelik ihmallerin tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme kararında, hayvanların yetersiz beslendiği, düzenli veteriner bakımından yoksun bırakıldığı, suya erişimlerinin bulunmadığı ve barınma koşullarının son derece kötü olduğu belirtildi.

Durumu kritik olan midillilerden biri kurtarılamayarak uyutuldu.

Diğer hayvanlar ise Brüksel Çevre Kurumu tarafından koruma altına alındı.

Mahkeme, sanığa 40 bin avro para cezasının yanı sıra 3 yıl ertelenmiş hapis cezası verirken, hayvan refahına ilişkin yasaların ciddi şekilde ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca sanık ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

Davaya hayvan hakları örgütlerinin de müdahil olduğu ve kurtarılan hayvanların bakımının bu kuruluşlar tarafından üstlenildiği öğrenildi.

Belçika'da hayvanlara kötü muamele, ağır para cezaları ve hayvan sahipliğinden men yaptırımlarıyla cezalandırılıyor.

Kaynak: AA

