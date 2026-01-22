Brüksel'de Suriye Bayrağı İndirildi - Son Dakika
Brüksel'de Suriye Bayrağı İndirildi

22.01.2026 16:16
YPG/SDG yandaşı bir grup, Suriye'nin AB temsilciliğinden bayrağı indirip yerine paçavralar astı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup Suriye'nin Avrupa Birliği (AB) temsilciliğindeki Suriye bayrağını indirerek, yerine örgütü simgeleyen paçavraları astı.

Suriye'nin Brüksel'deki AB temsilciliği tarafından AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde binalarının terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, "Bir grup saldırgan, misyonun duvarından atlayarak birinci kattaki balkona çıktı. Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını indirdi ve yerine Suriye'yi, halkını veya onurlu vatandaşlarını temsil etmeyen bir slogan astı. Bu rezalet yarım saatten fazla sürmedi. Büyükelçi ve misyon üyeleri, Brüksel'de ikamet eden bir grup onurlu Suriyeli ile binaya geldi ve ülkemizin bayrağı tekrar göndere çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Belçika polisinin tam işbirliği gösterdiği belirtilen açıklamada, güvenlik kameraları aracılığıyla faillerden bazılarının kimliklerinin tespit edilebildiği aktarıldı.

Açıklamada, misyon binasının Belçika güvenlik güçleri tarafından 24 saat korunacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
