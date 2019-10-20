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Brunei Sultanı Bolkiah Endonezya'da

17 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından karşılanması CAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ikinci dönem devlet başkanlığı görevine başlamadan önce yemin etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından karşılanması CAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ikinci dönem devlet başkanlığı görevine başlamadan önce yemin etti. Jakarta'daki cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen yemin törenine Brunei Sultanı Hasanal Bolkiah da katıldı.

Brunei Sultanı Bolkiah Endonezya'da

Hassanal Bolkiah, Joko Widodo, Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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