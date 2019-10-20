Brunei Sultanı Bolkiah Endonezya'da
17 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından karşılanması CAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ikinci dönem devlet başkanlığı görevine başlamadan önce yemin etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:04 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından karşılanması CAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ikinci dönem devlet başkanlığı görevine başlamadan önce yemin etti. Jakarta'daki cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen yemin törenine Brunei Sultanı Hasanal Bolkiah da katıldı.
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