"Bruno Varela, Beşiktaş'a giderse çok iyi olur"

Portekiz basınına konuşan Riberio, "Şu anda biraz kötü bir dönemden geçiyor çünkü çok fazla oynayamadı. Beşiktaş'a gider ve oynarsa, geleceği açısından çok iyi olur. Oynarsa daha da büyür. Oynayacağı ve gelişeceği bir kulübe gitmek onun için çok yararlı olacak." dedi.









"BENFICA'DA İŞLER ONUN İÇİN İYİ GİTMEDİ"



Riberio son olarak şu ifadeleri kullandı:



"Varela'nın önünde bir seçim yolu var. 'Eğer Beşiktaş için oynarsam, tıpkı Vitoria'da olduğu gibi çabucak milli takıma çağrılacağıma inanıyorum.' diye düşünüyor. Vitoria'dayken harika bir sezon geçirmiş, bize çok puan kazandırmıştı. Benfica'da işler onun için iyi gitmedi."



BRUNO VARELA'NIN PERFORMANSI



Benfica ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli kaleci Varela, bu sezon kiralık olarak transfer olduğu Ajax'ta şans bulmakta oldukça zorlandı.



Onana'nın arkasında bekleyen Varela, ligde sadece 1 maçta forma giydi. 2-1 kaybedilen Groningen maçında oynayan Bruno Varela, kupada da 1 maçta şans buldu ve kalesini gole kapattı. (Ajansspor)



