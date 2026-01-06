BŞEÜ\'de Kariyer Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesinde kariyer etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kariyerim diyanet' etkinliği kapsamında öğrenciler, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile buluştu. İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte İl Müftüsü Dilek, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı, kadroları ve bu kadrolar içerisindeki kariyer imkanları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Program, öğrencilerin sorularını yönelttiği bölümün ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek'e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ve akademisyenler de katıldı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Öğrencilerimizin kariyer planlamalarına katkı sunmak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sunduğu imkanları ve hizmet alanlarını tanıtmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK