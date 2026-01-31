BŞEÜ'nde Yeni Yemekhane Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

BŞEÜ'nde Yeni Yemekhane Açılıyor

BŞEÜ\'nde Yeni Yemekhane Açılıyor
31.01.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi hizmete giriyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yeni merkezi yemekhane hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ve sosyal yaşamı destekleyen fiziki altyapı yatırımları, üniversitenin stratejik planı doğrultusunda istikrarlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, 2022 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ve görevi başında iken vefat eden eski Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Merhum İlbay Vurdular'ın adının verildiği İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi, yoğun çalışmaların ardından tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 5 bin 887,85 metrekare inşaat alanına sahip olan merkezi yemekhane binası; bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Yapı bünyesinde ayrıca bin 285 metrekare açık otopark, bin 485 metrekare açık alan ve 512 metrekare yeşil alan bulunuyor. Bodrum katta satın alma, muhasebe ve personel ofisleri, mescitler, sığınak ve teknik ofislerin yanı sıra kuru erzak, günlük erzak ve derin dondurucu depoları ile üretime hazırlık ve pişirme alanları yer alıyor. Zemin katta modüler bölmeli açık ofisler, personel ofisleri ve kafeterya alanları bulunurken, 3 adet insan asansörü ve 2 adet yük asansörü ile dikey sirkülasyon sağlanıyor. Bu katta toplam bin 200 metrekare alana sahip, yaklaşık bin kişilik kapasitesi bulunan iki adet öğrenci yemek salonu ile bulaşıkhane ve servis alanları yer alıyor. Birinci katta ise toplam 760 metrekare alana sahip, yaklaşık 700 kişilik kapasitesi bulunan iki adet personel yemek salonu, alakart mutfak alanları ve çeşitli yemek alanları bulunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz, akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin ve personelimizin sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla fiziki altyapı yatırımlarını sürdürmektedir. İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi; modern donanımı, yüksek kapasitesi ve işlevsel yapısıyla kampüs yaşamına önemli katkılar sağlayacaktır. Görevi başında iken kaybettiğimiz kıymetli mesai arkadaşımız Merhum İlbay Vurdular'ın adını yaşatacak bu eserin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'nde Yeni Yemekhane Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:33:10. #7.11#
SON DAKİKA: BŞEÜ'nde Yeni Yemekhane Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.