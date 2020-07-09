BŞEÜ ve DPÜ Rektörlerinden, Pazaryeri Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Prof. Dr. Beydemir ile Prof. Dr. Uysal, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Ortaklaşa yapılması planlanan konuların konuşulduğu ziyarette Tekin, konuklarına ilçeye has toprak cezve ve kahve takımı hediye etti.