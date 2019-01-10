Son Dakika Haberleri: Bşeü'ye Yeni Bölüm ve Programlar

Bşeü'ye Yeni Bölüm ve Programlar

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde yeni bölümlerin Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) onaylandığı bildirildi.

Bşeü'ye Yeni Bölüm ve Programlar, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde yeni bölümlerin Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) onaylandığı bildirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına 7 bölüm ve 13 program açılacağını kaydetti.

Üniversite olarak hem Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hem de öğrencilerin tercih ettiği bölüm ve programları bünyelerine katmak için çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Taş, "Yeni açılacak bölümlerin hem Bilecik'e hem de ülkemize hayırlı olsun. Üniversitenin gelişmesi ve çağın gerekliliklerine cevap veren modern bölümlerle donatılması adına akademik personelle gayret gösteriyoruz. Üniversitenin başarı grafiğinin sürmesi adına çalışmalar devam edecek." ifadesini kullandı.

Taş, "Açık kapı" uygulaması kapsamında 11 Ocakta makamında öğrencileri kabul edeceğini ve sorunları birinci ağızdan dinleyeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:01 Kaynak: AA

İbrahim Taş, Bilecik, Güncel
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