Son Dakika Haberleri: Bsl 22. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 80-74 Banvit

Bsl 22. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 80-74 Banvit

1 saat önce

Maç boyunca büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin galibi 80-74'lük skorla ev sahibi Pınar Karşıyaka oldu.

Maç boyunca büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin galibi 80-74'lük skorla ev sahibi Pınar Karşıyaka oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:23 Kaynak: Youtube

Pınar Karşıyaka, Genel
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