Bsl 22. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 80-74 Banvit
1 saat önce
Maç boyunca büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin galibi 80-74'lük skorla ev sahibi Pınar Karşıyaka oldu.
Maç boyunca büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin galibi 80-74'lük skorla ev sahibi Pınar Karşıyaka
oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:23 Kaynak: Youtube
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