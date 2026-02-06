BSTDB 350 Milyon Dolar Tahvil İhracı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BSTDB 350 Milyon Dolar Tahvil İhracı Yaptı

06.02.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, 350 milyon dolar tahvil ihracıyla yatırımcıdan büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (Black Sea Trade and Development Bank/BSTDB), 350 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

BSTDB'den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2029 vadeli ve sabit faizli dolar cinsinden tahvil ihracı, küresel yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

İşlem kapsamında talep, ihraç tutarının yaklaşık altı katına ulaşarak 2 milyar dolar seviyesini aştı. Güçlü yatırımcı ilgisi sayesinde ihraç büyüklüğü, başlangıçta öngörülen 300 milyon dolardan 350 milyon dolara yükseltildi.

İlk fiyat beklentisi yüzde 6,25 getiri seviyesinde açıklanan tahvil, talebin hızla artmasıyla yüzde 5,625 getiri seviyesinden fiyatlandı. Böylece ihraç sürecinde 62,5 baz puanlık önemli bir iyileşme sağlandı.

Tahvil ihracına Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan, yüksek kaliteli kurumsal yatırımcılar katıldı. İşlem, BSTDB'nin 2019'dan bu yana uluslararası dolar piyasasında gerçekleştirdiği ilk benchmark ölçekli tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSTDB Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Serhat Köksal, elde edilen kaynağın Türkiye dahil olmak üzere, üye ülkelerde ticaretin finansmanı ve kalkınma projelerine somut katkı sağlayacağını belirtti.

Tahvil ihracına gösterilen yoğun talebin küresel yatırımcıların bankaya duyduğu güveni teyit ettiğini kaydeden Köksal, küresel finansal belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, bankanın dayanıklılığını ve piyasalara erişim kabiliyetini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük hissedarlar arasında yer aldığı BSTDB, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan tarafından kurulan, merkezi Selanik'te bulunan çok taraflı bir kalkınma bankası olarak faaliyet gösteriyor. Banka, Karadeniz havzasında bölgesel ekonomik entegrasyonu ve ticaretin geliştirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BSTDB 350 Milyon Dolar Tahvil İhracı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Ünlü rapçi Lvbel C5’den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı Ünlü rapçi Lvbel C5'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı
Ne pide ne de hurma Ramazan’ın gözdesi tezgahlarda Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 19:06:33. #7.11#
SON DAKİKA: BSTDB 350 Milyon Dolar Tahvil İhracı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.