BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır: Almanya'da düzen partilerine güven çöküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır: Almanya'da düzen partilerine güven çöküyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır: Almanya\'da düzen partilerine güven çöküyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Bielefeld Başkanı Can Çakır, RRN’ye verdiği özel röportajda Almanya’daki mevcut siyasi tabloyu, partisinin hedeflerini ve göçmenlerin siyasetteki artan rolünü değerlendirdi. Yerleşik partilere duyulan güvenin eridiğini belirten Çakır, BSW’nin barış, ucuz enerji ve sosyal adalet odaklı yeni bir alternatif sunduğunu vurgulayarak özellikle Türkleri ve tüm göçmenleri aktif siyasete katılmaya davet etti.

RRN’ye konuşan BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır, Almanya’da ana akım siyasetçilerin neoliberal politikalarının emekçiler ve sanayi aleyhine işlediğini belirtti. Altyapı ve silahlanma için alınan 500 milyar avroluk kredileri eleştiren Çakır, Kovid-19 pandemisi ve ardından Yeşiller’in bina enerji yasası gibi dayatmacı politikalarının özellikle Doğu Almanya başta olmak üzere seçmenleri alternatif arayışına ittiğini kaydetti. Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin’deki eyalet seçimlerinde seçmenin Merz hükümetine kırmızı kart gösterdiğini ifade eden Çakır, ana akım partilerin uyguladığı kutuplaştırma siyasetinin AfD gibi partilerin yükselişine zemin hazırladığını savundu. Seçim sonuçlarının sosyal adalet eksenli kampanyaların başarısını kanıtladığını belirten Çakır, yerleşik siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretemediğini dile getirdi.

‘RUSYA İLE DİYALOGUN KESİLMESİ YÜKSEK MALİYETE SEBEP OLDU’

BSW’nin kuruluş amacını, daralan düşünce koridorlarını açmak ve Avrupa’da artan savaş tehlikesi karşısında Almanya’nın sanayisizleşmesini durdurmak olarak açıklayan Çakır, ABD’ye olan aşırı bağımlılığı eleştirdi. Rusya ile diyaloğun kesilmesi ve yüksek maliyetli Amerikan gazı alınmasının hem ekonomiye hem de çevreye zarar verdiğini belirten Çakır, İsrail’in Gazze’deki eylemleri karşısında Almanya’nın net bir tavır alamamasını da eleştirerek bu durumun dolaylı olarak enerji krizini tetiklediğini ifade etti. Uluslararası barışı yurt içindeki sosyal güvenliğin temel şartı olarak gördüklerini söyleyen Çakır, ucuz enerji ve stratejik ortaklıklarla ekonomik kalkınmayı hedeflediklerini vurguladı. Liberal kimlik siyaseti yerine toplumu birleştirmeyi öncelediklerini ifade eden Çakır, Batı Asya’daki emperyalist vekalet savaşlarının tetiklediği kitlesel göçü kontrol altına almayı amaçladıklarının altını çizdi.

TÜRKLERE VE GÖÇMENLERE SİYASETE KATILIM ÇAĞRISI

Almanya’nın savaş sonrası kalkınmasında göçmenlerin büyük payı olduğunu hatırlatan Çakır, nesillerdir bu ülkede yaşayanların siyasi sürece dahil olmalarının son derece doğal olduğunu belirtti. BSW’nin tutarlı barış çizgisi, Gazze politikası ve sosyal meseleleri açıkça dile getirmesi sayesinde özellikle Batı Asya kökenli Türkler, Kürtler ve Araplar arasında ortalamanın üzerinde bir destek gördüğünü ifade etti. Hayat pahalılığı ve sosyal devletin zayıflamasının en çok alt gelir gruplarındaki göçmenleri etkilediğini vurgulayan Çakır, artan uluslararası tecrübenin Almanya’ya yeni bir ivme kazandıracağını belirtti. Çakır röportajını, başta Türkler olmak üzere tüm göçmen kökenlileri BSW çatısı altında aktif siyasete katılmaya davet ederek tamamladı.

Sahra WagenknechtPolitikaAlmanyaEnerjiRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:20:07. #.0.2#
SON DAKİKA: BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır: Almanya'da düzen partilerine güven çöküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei