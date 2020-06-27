BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2 (YENİDEN) - Son Dakika

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2 (YENİDEN)

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanFENERBAHÇE: Altay- Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali (Dk. 83 Ferdi), Jailson (Dk.62 Emre), Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici (Dk.76 Tolgay Arslan), Vedat MuriçBTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Chebake, Mina, Hadebe (Dk.

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STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

FENERBAHÇE: Altay- Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali (Dk. 83 Ferdi), Jailson (Dk.62 Emre), Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici (Dk.76 Tolgay Arslan), Vedat Muriç

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Chebake, Mina, Hadebe (Dk.43 Mustafa Akbaş), Sakıb, Murat Yıldırım (Dk.60 Ndayishimiye), Robin Yalçın (Dk.74 Mitchell Donald), Gökhan Töre, Hafez (Dk.61 Kjartansson), Acquah, Umut Bulut (Dk.74 Fofana)

GOLLER: Dk. 70 Vedat Muriç, Dk. 90  ve Dk. 90+6 Ozan Tufan (Fenerbahçe) - Dk. 81 Ndayishimiye, Dk.89 Mitchell Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.65 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Rodrigues, Hasan Ali (Fenerbahçe) - Mustafa Akbaş, Farnolle (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

21'inci dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortasında Murat Yıldırım'ın gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

45+2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in rakiplerini geçerek sert şutunda kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı.

47'nci dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

51'inci dakikada Robin Yalçın'ın Rodrigues'i geçerek ceza yayının gerisinden şutunda top auta çıktı.

56'ncı dakika Gökhan Töre'nin pası ile ceza alanında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda kaleci Altay'ın çeldiği meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

65'inci dakikada Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Emre Belözoğlu, Gökhan Töre ile girdiği hava mücadelesi sonrasında yer kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartı gören Gökhan Töre, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

70'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin ceza sahasına ortasında kafa vuruşu yapan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

81'inci dakikada Fofana'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top ağlarda gitti: 1-1.

89'uncu dakikada Ndayishimiye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mitchell Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90'ıncı dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Deniz Türüç'ün ortasında Vedat Muriç, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

90+6'ncı dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile son buldu.

RODRIGUES GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Gary Rodrigues, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Göztepe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.  Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 77'nci dakikasında ceza alanı içinde Rodrigues, Chebake'ye müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın sarı kart ile cezalandırdığı Rodrigues, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.


- İstanbul
Yeni Malatyaspor, Ali Şansalan, Hasan Ali, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2 (YENİDEN) - Son Dakika Spor
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