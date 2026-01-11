BTK Akademi 23 Yeni Eğitim Sunuyor - Son Dakika
BTK Akademi 23 Yeni Eğitim Sunuyor

11.01.2026 12:29
BTK Akademi, 18'i yapay zeka odaklı olmak üzere 23 yeni ücretsiz çevrim içi eğitim sunuyor.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi'nin eğitim içeriklerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, " Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza 23 yeni eğitim daha sundu. Sunulan 23 yeni eğitimin 18'i yapay zeka alanına odaklanıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin yeni eğitimleri vatandaşların hizmetine sunduğunu bildirdi.

BTK Akademi'nin, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekadan dijital üretkenlik araçlarına uzanan bu kapsamlı eğitimler ile her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

23 eğitimin 18'i yapay zeka alanına odaklanıyor

Bakan Uraloğlu, sunulan 23 yeni eğitimin 18'inin yapay zeka alanına odaklandığına dikkati çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sundu. Yapay zeka alanında sunulan eğitimler arasında; Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri, Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Güncel Yapay Zeka Uygulamaları, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi, YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri, Platformlarla Yapay Zeka Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zeka ile Sunum Hazırlama başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor."

"BTK Akademi, dijital yetkinlikleri güçlendirdi"

Bakan Uraloğlu ayrıca, İnsan Haklarına Giriş ve Uluslararası İlişkilerde Yapay Zeka eğitimleriyle, insan haklarının kuramsal temelleri ile yapay zekanın uluslararası ilişkilerdeki diplomatik, güvenlik ve yönetişim boyutlarının birlikte ele alındığını ifade etti. Uraloğlu, "BTK Akademi, 2025 yılı boyunca sunduğu bu zengin çevrim içi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdi. 2026 yılında da çok daha fazla eğitim ve yeni içeriklerle öğrenme ekosistemini genişletmeyi ve bireyleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

