BTK Akademi yaz kampları başlıyor - Son Dakika
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BTK Akademi yaz kampları başlıyor

06.07.2022 17:22

BTK Akademi yaz kampları başlıyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun projesi olan BTK Akademi'nin yaz kampları 20 Temmuz'da başlayacak.

BTK Akademi yaz kampları başlıyor

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun projesi olan BTK Akademi'nin yaz kampları 20 Temmuz'da başlayacak.

"Bilginin Adresi" sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, çevrim içi eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede BTK Akademi tarafından 2022 yılı yaz kampı düzenlenecek. Online platformlarda yakalanan ivmenin yüz yüze eğitimlerle pekiştirilmesi planlanan yaz kamplarında yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençler, bilişim eko sistemine aktif öğrenenler olarak dahil edilip yazılım yetenekleri keşfedilecek. Gençlerin bu alandaki yeterliliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştireceği yaz kampları 20 Temmuz-4 Eylül tarihleri aralığında, 10 ilde düzenlenecek.

18 eğitim başlığında 684 öğrenciye ulaşılması planlanan yaz kampları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Biz bu kampla yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi eğitim ağımıza katmayı amaçlıyoruz" dedi.

BTK Akademi sayesinde binlerce gence ulaşarak meslek sahibi olmaları yolunda öncülük ettiklerinden bahseden Sayan, BTK Akademi'de kayıtlı 925 bin civarı öğrencinin olduğunu belirtti.

"BTK Akademi'nin 1 milyon öğrenciye ulaşmasına az kaldı"

Her geçen gün hem eğitim hem de öğrenci sayılarının arttığını kaydeden Bakan Yardımcısı Sayan, şunları söyledi:

"BTK Akademi portalının 1 milyon öğrenciye ulaşmasına çok az bir zaman kaldı. Yeni açacağımız yüz yüze eğitimlerimiz ile 10 ilde, 18 eğitim başlığında 684 gencimize ulaşacağız. Bu sadece bir başlangıç. Yakın zamanda Türkiye'nin 81 ilinde bu kampları düzenleyeceğiz ve öğrencilere ulaşmaya devam edeceğiz. Ulaştığımız gençlerimizin teknoloji alanına daha ilgili olacaklarını, bu konuda farkındalıklarının artacağına eminiz. Biz bu etkinliklerle nice cevherler bulacağımızı biliyoruz."

Sayan, BTK Akademi'nin gençlerin kariyer haritasını çizmesi açısından büyük bir rehber olduğunu hatırlatarak konuşmasını sonlandırdı.

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Kaynak: İHA

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