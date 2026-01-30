BTK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BTK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

30.01.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTK Başkanı Karagözoğlu, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karagözoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Karagözoğlu, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli karesine oy verdi.

Karagözoğlu, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece" isimli karesinden yana yaptı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy veren Karagözoğlu, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı karesini tercih etti.

"Savaşların sona ermesi ümidiyle umut üzerine seçimlerimizi yaptık"

Karagözoğlu, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraflarında 6 farklı kategoride değerlendirme yaparken zorlandığını belirterek, "Gazze, hepimizin bugün için bir hüzün sebebi. İnşallah o bölgeye huzurun gelmesi, bölgenin tekrar toparlanıp ayağa kalkması hepimizin isteği. Bu noktada belki de en zor yaptığımız seçim Gazze ile ilgili fotoğraflardı." dedi.

Haber kategorisindeki fotoğrafların coğrafyanın etrafındaki savaşı yansıttığına dikkati çeken Karagözoğlu, "Ama biz her daim ümidimizi koruyarak bu savaşların sona ermesi ümidiyle umut üzerine seçimlerimizi yaptık." diye konuştu.

Karagözoğlu, karelerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu dile getirerek, bu noktada AA Yılın Kareleri oylamasının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: BTK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.