BTM Genel Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kul, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Önder Kul, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini seçen Kul, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını oyladı.

"100 yılını devirmiş bir çınar olarak hepiniz bizlerin gözünde ayrı yerdesiniz"

Kul, Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın bir kurum olduğuna işaret ederek, "Bu zamanda temiz bilgiye bu kadar aç olduğumuz, dünyanın bilgisinin ve bilgi alma kaynaklarının bu kadar kirlendiği bir dönemde, Anadolu Ajansının ve tabii ki çalışanlarının yaptıkları vazife çok daha önem kazanıyor bizim gözümüzde. 100 yılını devirmiş bir çınar olarak da hepiniz bizlerin gözünde ayrı yerdesiniz, ayrı kıymetlisiniz. Dünyanın her bir tarafından burada fotoğraflar görüyoruz. Her biri yine Anadolu Ajansının dünyanın 7 kıtasında çekmiş oldukları, bazısı su altında bazısı su üstünde, bazısı çok ciddi mesajlar içerirken bazısı müthiş görselliklere sahip. Dolayısıyla elinize emeğinize sağlık. Bunun nice yüzyıllar daha devam etmesini ve ülkemize, milletimize bu şekilde hizmet etmenizi temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.