BTM Genel Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BTM Genel Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

03.02.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önder Kul, Anadolu Ajansı'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında önemli fotoğrafları seçti.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kul, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Önder Kul, "Gazze: Açlık" kategorisinde, Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini seçen Kul, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı fotoğrafını oyladı.

"100 yılını devirmiş bir çınar olarak hepiniz bizlerin gözünde ayrı yerdesiniz"

Kul, Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın bir kurum olduğuna işaret ederek, "Bu zamanda temiz bilgiye bu kadar aç olduğumuz, dünyanın bilgisinin ve bilgi alma kaynaklarının bu kadar kirlendiği bir dönemde, Anadolu Ajansının ve tabii ki çalışanlarının yaptıkları vazife çok daha önem kazanıyor bizim gözümüzde. 100 yılını devirmiş bir çınar olarak da hepiniz bizlerin gözünde ayrı yerdesiniz, ayrı kıymetlisiniz. Dünyanın her bir tarafından burada fotoğraflar görüyoruz. Her biri yine Anadolu Ajansının dünyanın 7 kıtasında çekmiş oldukları, bazısı su altında bazısı su üstünde, bazısı çok ciddi mesajlar içerirken bazısı müthiş görselliklere sahip. Dolayısıyla elinize emeğinize sağlık. Bunun nice yüzyıllar daha devam etmesini ve ülkemize, milletimize bu şekilde hizmet etmenizi temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM Genel Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:54:30. #7.11#
SON DAKİKA: BTM Genel Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.