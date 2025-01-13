Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş Adli Kontrol Kapsamında Karakolda İmza Verdi: "Adalet Herkese Her Zaman Lazım" - Son Dakika
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Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş Adli Kontrol Kapsamında Karakolda İmza Verdi: "Adalet Herkese Her Zaman Lazım"

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Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Baş, Şenlikköy Polis Merkezi'nde imza verdi ardından da Türkiye'de siyaset yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

13.01.2025 21:15
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Baş, Şenlikköy Polis Merkezi'nde imza verdi ardından da Türkiye'de siyaset yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, adli kontrol kararı kapsamında Şenlikköy Polis Merkezi'nde imza attıktan sonra açıklama yaptı. Siyaset yaparken soruşturmaya uğradığını söyleyen Baş, soruşturmanın cezalandırma yöntemi haline geldiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imza atmak için karakola geldik, malumunuz bir konuşmamızda muhalefet yaparken, siyasetimiz yaparken dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir şekilde bir soruşturmaya maruz bırakıldık. Bu soruşturmanın neticesinde bugün bir yaptırımla karşı karşıyayız. Bu hukukun tamamen orantısız işlediği bir durum, cezanın gerekliliğinin çok ötesinde bir yaptırım daha doğrusu soruşturma aşamasında cezalandırma yöntemiyle karşı karşıyayız. Buraya gelip her hafta imza atacağız. Şunun bilinmesini isterim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasetinde şu anda devletçiliği ile öne çıkan bir tane siyasi parti var o da Bağımsız Türkiye Partisi, bir tane genel başkan var, o da Hüseyin Baş. Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasıyla buradayız, bu suçlamayla, yaptırımla buradayız. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması devlete karşı işlenen bir suç olarak nitelendirilir, ne hazin kaderdir ki devletçi olan tek siyasi parti genel başkanı bu yaptırıma maruz bırakılıyor. Ama şu bilinsin; Ben devletim için boş kağıda imza atmışım, hiç problem yok. Ben her hafta değil her gün devletim için de imza atarım mesele burası değil, mesele hukukun bir sopa olarak, Demokles'in kılıcı gibi insanların üzerinde geziniyor olması. Adalet herkese her zaman lazım; bugün bize yarın bir başkasına lazım. Dolayısıyla ben bütün siyaseti adil olmaya davet ediyorum."

BTP Genel Başkanı Baş'ın  'Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi,' sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kabul edilmişti ve hakkında soruşturma açılmıştı.

Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş Adli Kontrol Kapsamında Karakolda İmza Verdi: "Adalet Herkese Her Zaman Lazım"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş Adli Kontrol Kapsamında Karakolda İmza Verdi: 'Adalet Herkese Her Zaman Lazım' - Son Dakika

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