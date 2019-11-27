BTSO Başkan Yardımcısı Kuş:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyası olarak yerli ve milli kaynakların geliştirilmesi açısından 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesini önemsediklerini belirterek, "Bursa'mız ülkemizin sanayi dönüşümünde olduğu kadar yerli ve milli üretim hedeflerinde de lider şehirler arasında yer almaya devam edecek" dedi.



Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında konuşan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, küresel ticaret ve yakın coğrafyada zorluklarla mücadele edilen bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Küresel ticaretteki belirsizliklerle birlikte Türkiye'nin 2018 yılı Ağustos ayından bugüne çok önemli sınavlardan geçtiğini vurgulayan İsmail Kuş, "Özellikle döviz kurlarındaki aşırı hareketlilikten oluşan yüksek faiz ve enflasyon üretimin, yatırımın ve istihdam piyasasının arzu ettiğimiz seviyelere çıkmasını engelledi. Gerçekleştirilen proaktif politikalar, sektörlerimize sunulan teşvikler ve destek paketleri dengelenme sürecinin de başarıyla uygulanmasına imkan sağladı" diye konuştu.



KOBİ'ler için açıklanan Finansman Destek Programı kapsamında verilen kredi faiz oranlarında 175 baz puanlık indirim yapıldığını hatırlatan İsmail Kuş şöyle konuştu: "İhracatçı firmalarımıza tanınan yeşil pasaport hakkı da genişletildi. Yeşil pasaport için gereken ihracat limiti en az 1 milyon dolardı. Artık 500 bin dolarlık ihracat yapan da yeşil pasaporta başvurabiliyor. İhracatçı firmalarımız için de gerek yeşil pasaporta sahip olmaları gerekse de pasaport süresinin uzatılması firmalarımız tarafından olumlu yönde karşılandı. Üretim ve yatırımla birlikte dış ticaret ve istihdam konusunda firmalarımıza sunulan destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyorum. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin sanayi dönüşümünde olduğu kadar yerli ve milli üretim hedeflerinde de lider şehirler arasında yer almaya devam edeceğiz".



Meclis Başkanı Ali Uğur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlenen Katar İndex, K 2019, Premiere Vision Paris, Fabtech ve EMO fuarlarındaki çıktılarla ilgili sunum yapıldı. Meclis toplantısında ayrıca Projeler ve Kümelenmeler Koordinatörlüğü'nün Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Ur-Ge projeleri ve iş dünyasına sunduğu avantajlar hakkında meclis üyelerine bilgi verildi. - BURSA