BTSO Başkanı Burkay, 2019 yılını değerlendirdi Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Endüstri 4.0'ın, yapay zekanın, uzay rekabetinin gündem olduğu ve bilgi temelli ekonomilerin öne çıktığı 21. yüzyılda, Türkiye'yi yeni bir yükseliş ve refah düzeyine taşıyacak dönemeçteyiz" ifadesini kullandı.

Burkay, 2019 yılını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, bu senenin küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı bir dönem olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yıla finans sektöründeki dalgalanmanın reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyla başladığına değinen Burkay, ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ile istişare içinde alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde zor günlerin geride kaldığına inandıklarını vurguladı.

Burkay, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Reel sektör, faiz indirim politikasının olumlu etkilerini hissetmeye başladı. Yurt içi tüketim harcamaları canlanıyor. İhracatta artış eğilimi var. İnşaat hariç neredeyse tüm sektörlerimizde toparlanma eğilimi gözleniyor. Bütün bunların sonucunda da ülke ekonomimizde geçen yılın son çeyreğinde başlayan ve 3 çeyrek süren daralma sona erdi. OECD, Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlar da ülkemize ilişkin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı."

Türkiye'nin "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" ve "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" gibi programlarla kaynaklarını efektif kullanarak firmaların ve sektörlerin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına zemin hazırladığına dikkati çeken Burkay, ekonomi yönetiminin harekete geçirdiği destek mekanizmaları ve üretime yönelik güçlü adımların son dönemde yaşanan darboğazdan daha umutlu bir sürece ulaşmada önemli rol oynadığına işaret etti.

"Seçim gündeminden 4 yıl uzak yeni bir fırsat dönemi"

Burkay, Türkiye'nin önünde makro sorunlarını geride bırakmış bir ülke olarak seçim gündeminden 4 yıl uzak yeni bir fırsat dönemi olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu değerli zamanı yapısal reformları hızla hayata geçirmek, değişen koşullara uyum yeteneğini artırmak, milli ekonomiyi güçlendirmek ve özel sektör olarak da firmaların finansal yapılarını daha rekabetçi hale getirmek için en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu anlamda yeni yılda İVME Finansman gibi teşvik paketlerinin devam etmesinin yanı sıra yatırım ortamını iyileştirici tedbirlerin bir an evvel gerçekleştirilmesi, ekonominin büyümesi için büyük önem taşıyor. Başta makine, tekstil, otomotiv ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu sektörlerimize sunulan desteklerin artırılarak uygulanması da işsizlik, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmak isteyen Türkiye için kritik değer taşımaktadır. Endüstri 4.0'ın, yapay zekanın, uzay rekabetinin gündem olduğu ve bilgi temelli ekonomilerin öne çıktığı 21. yüzyılda, Türkiye'yi yeni bir yükseliş ve refah düzeyine taşıyacak dönemeçteyiz."

Ülkelerin yerine bölgelerin ve şehirlerin yarıştığı yeni ekosistemde ortak akılla belirledikleri strateji ve hayata geçirilen projelerle Bursa ve ülke ekonomisine değer kattıklarını belirten Burkay, ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda Bursa'nın 15 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaştığını aktardı.

İbrahim Burkay, yeni yılda uzay, havacılık ve savunma sektörlerinden raylı sistemlere, makine, karoseri ve kimya sektörlerinden kompozite, tekstil sektöründen bebe-çocuk konfeksiyonuna Bursa'nın üretim zenginliğini oluşturan tüm alanlarda firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmayı sürdüreceklerini bildirdi.