BTÜ Öğrencileri TUSAŞ'tan Destek Aldı

19.01.2026 15:23
Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, insansız hava araçları projesiyle TUSAŞ'tan destek aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin yürüttüğü projeye Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından destek verilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Alperen Burak Temiz'in proje yürütücüsü olduğu, Emre Tunalı, Semih Dönmez, Tahir Can Kozan ve Yiğit Altun'dan oluşan ekibin geliştirdiği "İnsansız Hava Araçları için Uçuş Verilerinden Aerodinamik Veritabanı Düzeltmesi ve Model Doğrulaması" başlıklı proje, TUSAŞ LIFT UP programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Mehmet Onur Genç'in üstlendiği proje kapsamında öğrenciler, Sim-to-Real Gap (Simülasyondan Gerçeğe Açığı) olarak bilinen soruna odaklanacak.

BTÜ öğrencileri, bu sorunu aşmak için "gerçek uçuş verileri" ve "sistem tanılama" tekniklerini kullanarak mevcut simülasyon modellerini kalibre edecek. Böylece otonom sistemlerin güvenliği ve performansının doğrudan artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ öğrencilerinin savunma ve havacılık sanayisi gibi stratejik alanlarda ürettiği projelerin üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin TUSAŞ LIFT UP gibi prestijli bir program kapsamında desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çağlar, "Bu tür projeler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek mühendislik problemleri üzerinde uygulama fırsatı bulmasını sağlıyor. Gençlerimizin yürüttüğü bu çalışma, ülkemizin geliştirdiği havacılık sistemlerine ve milli teknoloji hamlemize katkılar sunacak niteliktedir. Öğrencilerimizi ve akademik danışmanımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, TUSAŞ, Bursa, Son Dakika

