Bu ailede üç kuşaktır atıklar oyuncağa dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu ailede üç kuşaktır atıklar oyuncağa dönüşüyor

28.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de yaşayan Flora Şakar (8), 2,5 yaşından bu yana anne Nezahat Duran Şakar (42) ile birlikte evdeki atık malzemeleri oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

İZMİR'de yaşayan Flora Şakar (8), 2,5 yaşından bu yana anne Nezahat Duran Şakar (42) ile birlikte evdeki atık malzemeleri oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Ailede üç kuşaktır sürdürülen bu alışkanlıkla karton kutudan yumurta kabuğuna kadar hiçbir malzeme çöpe atılmıyor. Flora, geri dönüşüm bilinci ve yaratıcılığıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

İzmir'de yaşayan mimar Nezahat Duran Şakar ile Murat Şakar (41) çiftinin kızları Flora Şakar, 2,5 yaşından bu yana annesiyle birlikte evdeki atık malzemeleri değerlendiriyor. Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Flora, karton kutu, ip, metal parçası, yumurta kabuğu, bitmiş defterler gibi atıkları oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Kendi çocukluğunda annesiyle birlikte oyuncak ördüğünü anlatan Nezahat Duran Şakar, bu alışkanlığı şimdi kızıyla sürdürdüğünü söyledi. Oyuncak bulmanın zor olduğu dönemlerde kendi yaptıkları oyuncaklarla oynadıklarını belirten Şakar, "Zamanla bu bana daha kıymetli geldi. Şimdi bunu kızımla devam ettiriyoruz. Kızım küçükken birlikte çok fazla etkinlik yaptık ve o alışkanlığı kendi kazandı. Şu anda her boş vaktimizde hemen bir etkinliğe girişiyoruz. Malzeme de sorun olmuyor çünkü her ürünü değerlendirebiliyoruz. Onları yeniden bir şeye dönüştürmüş olmak çok motive ediyor" dedi.

'KENDİMİZ YAPTIĞIMIZ İÇİN DAHA KIYMETLİ'

Eski çorap, karton, atık kumaş, metal teller ve taşlar gibi birçok malzemeyi değerlendirdiklerini ifade eden Şakar, "Evimiz için dekor, Flora için oyuncak, mumluk, heykel, kedimiz için ise ev yaptık. Örneğin 'Fındık Kıran' kuklasını Flora çok beğenmişti ve almak istiyordu ancak fiyatı biraz yüksek geldi. 'Biz bunu kendimiz yapabiliriz' dedik. Tamamladığımızda beklediğimizden de güzel oldu. Kendimiz yaptığımız için daha kıymetli oldu. Çocukların motor becerilerinin gelişiminin beyin gelişimine de katkı sağladığını gördüm. Bu yüzden hem eğlenceli hem de çok yararlı bir şey yaptığımızı fark ettik. Ben de eskiden yaptığım bebekleri sakladım, şimdi kızıma örnek olsun diye gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

'BEBEKLERİMİ KENDİM DİKİYORUM'

Kendisi için bebekler yapmayı sevdiğini söyleyen Flora Şakar ise "Hepsini kendim dikiyorum. Eski çoraplarımdan bebek yapıp sonra elbiselerini dikiyorum. Saçlarında biraz annem yardım ediyor ama geri kalanını yapabiliyorum. Bazen arkadaşlarıma hediye de ediyorum. Bu etkinlikleri yapmak çok eğlenceli. Hiçbir şey çöp değil, her şey bir şeye dönüştürülüyor. Bugüne kadar atık kağıtlardan, yırtık çoraplardan, metallerden bir sürü şey yaptım" dedi.

'ESKİDEN KIZIMLA YAPARDIK, ŞİMDİ TORUNUMLA YAPIYOR'

Flora'nın anneannesi İkbal Duran (72) da "Kızımla birlikte tığ, dantel, oya ve örgüyle bebekler yapardık. Beş çocuğum vardı, her birine ayrı ayrı oyuncak alma imkanımız yoktu. Kızım Nezahat da bebek yapmayı çok severdi. Bu alışkanlığını sürdürdü, unutmadı. Şimdi torunumla birlikte yapıyor. Bu durum beni hem çok mutlu ediyor hem de duygulandırıyor" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu ailede üç kuşaktır atıklar oyuncağa dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:54:41. #7.11#
SON DAKİKA: Bu ailede üç kuşaktır atıklar oyuncağa dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.