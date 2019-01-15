Bu Akşam 19.50'de Oynanması Planlanan Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Maçı Olumsuz Hava...
1 saat önce
IHAAW195041-SPO/15-01-2019- Bu akşam 19.50'de oynanması planlanan Boluspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
IHAAW195041-SPO/15-01-2019
- Bu akşam 19.50'de oynanması planlanan Boluspor- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 15.01.2019 19: 50: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:56 Kaynak: İHA
Boluspor-Galatasaray Maçı Yarına Ertelendi
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