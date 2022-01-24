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Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı - Son Dakika

Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı

24.01.2022 15:40
Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı

Van'da görülen mercek bulutu hem tedirgin yaratırken hem de büyük ilgi gördü. Aynı noktada saatlerce dairesel şekil değiştirerek kalan buluta ait görüntü sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu. Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, kent sakinleri tarafından da ilgi gördü.

MERCEK BULUT NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre mercek bulutların açıklaması şu şekilde:

"Aşağı yukarı birbirlerinde ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isim. Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı - Son Dakika
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