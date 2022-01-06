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Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

06.01.2022 09:46
Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek.

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek.

Fatih Mutlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Nalan" filmi, bu hafta komedi türündeki filmler arasında yerini alarak, seyircileri bekliyor.

Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrolleri paylaştığı film, yoğun bir ilgiyle takip edilen sabah programlarına, yaşadığı bir kaza sonucu 2 yıl aradan sonra geri dönen Nalan'ın hikayesini anlatıyor.

"Kahraman"

Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram türündeki "Kahraman", borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee, Sarina Farhadi gibi isimler yer alıyor.

94. Akademi Ödülleri'nde de "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İran'ı temsil edecek olan film, bugüne kadar katıldığı birçok festivalden ödülle döndü.

"Aslan Hürkuş Kayıp Elmas"

TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" filminde, usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın macerası minik seyircilerin beğenisine sunuluyor.

İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

"Canım Dayım"

Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek'in hikayesini konu edinen "Canım Dayım" filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz'ın üstleniyor.

Yurt içinde ve uluslararası birçok festivalde gösterilen film, konusuyla otizm farkındalığına dikkati çekmeye çalışıyor.

"Licorice Pizza"

Usta sinemacı Paul Thomas Anderson imzalı "Licorice Pizza" filmi, 1970'li yıllarda San Fernando Valley'de başarılı bir genç oyuncu olan lise öğrencisi Gary ile kendisinden yaşça büyük olan ilk aşkı Alana'nın etrafında gelişen olayları anlatıyor.

Filmde ayrıca Leonardo DiCaprio'nun babası George DiCaprio, kısa rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

"The King's Man: Başlangıç"

Sinemaseverlerin 2022'ye damgasını vuracak dönem filmi olarak adlandırdıkları "The King's Man: Başlangıç", dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini ele alıyor.

2014 yılında vizyona giren "The Secret Service" ile başlayan ve 2017'de beyaz perdede görünen ikinci film "The Golden Circle" ile devam eden "Kingsman" serisinin geçmişe yolculuk yaptıran üçüncü filmi "The King's Man", Kingsman istihbarat örgütünün kuruluş yıllarını ve aynı yıllar içinde örgütün milyonlarca kişinin hayatını etkileyecek büyüklükte yıkımlara sebep olabilecek baş kötüleri durdurma çabaları seyircilerin dikkatine sunuyor.

1. Dünya Savaşı zamanında geçen filmin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor.

"Lübbey'in Laneti"

Haftanın tek korku türündeki filmi "Lübbey'in Laneti", hayalet köy olarak anılan Lübbey Köyü'nün lanetini bitirmeye çalışan Dilek'in hikayesini anlatıyor.

Metin Yücel'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, Firengiz Orucova, Metin Yücel, Tevfik İnceoğlu, Melda Yazgı ve Seda Canpolat oynuyor.

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Yönetmen, Hürkuş, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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