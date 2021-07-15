Sinema - Şafak Vakti - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi bugün sinemaseverlerle buluşuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.
Darbe girişimi sırasında ağırlıklı olarak Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi gözler önüne seriyor.
Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan bulunuyor.
Kaynak: AA
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