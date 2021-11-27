Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.741,17, en yüksek 1.834,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artarak 1.776,41 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.166 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,45 kazanımla 721,20 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,38 artışla 4.772 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.076 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.166 liraya çıktı.

EURO 14 TL'Yİ AŞTI

Bu hafta ABD doları yüzde 11,87 değer kazanarak 12,4450 liraya, euro da yüzde 11,77 artarak 14,0650 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,99 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.