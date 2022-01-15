Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 2.017,99, en yüksek 2.086,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,95 artarak 2.072,93 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.284 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,28 kayıpla 794 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,27 azalışla 5.253 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.287,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.284 liraya indi.

DOLAR VE EURO DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 2,00 değer kaybederek 13,5320 liraya, euro da yüzde 0,95 azalarak 15,4820 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,01 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.