Bu Hafta Dünya Çapında Sanat Etkinlikleri
Bu Hafta Dünya Çapında Sanat Etkinlikleri

19.01.2026 15:16
Tiyatrodan sinemaya birçok etkinlik 20-25 Ocak'ta dünya genelinde sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İtalya'nın köklü etkinliklerinden "37. Trieste Film Festivali", 120'den fazla etkinlikle ve usta yönetmenlerin katılımıyla 24 Ocak'a kadar sinemaseverleri buluşturacak.

Dünya çapındaki belgesel yapımları ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında toplayan uluslararası belgesel film festivali "FIPADOC", yılın seçkin belgesellerinden oluşan programıyla 23 Ocak'ta Fransa'nın Biarritz kasabasında kapılarını açacak.

Norveç'in önemli sinema etkinliklerinden "Tromso International Film Festival", 25 Ocak'a kadar Tromso şehrinde dünyanın dört bir yanından gelen önemli yapımları sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

"The Rocky Horror Show" gösterisi, dünya turu kapsamında bugün İngiltere'deki Sunderland Empire sahnesinde izlenebilecek.

Gösteriler

"Antologia-The Best of Black Light Theatre", siyah ışık tiyatrosunun en seçkin sahnelerinden oluşan gösterisiyle 20 Ocak'ta Reduta Theatre sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.

İngilizce ve Japonca dillerinde doğaçlama sahneler, hikayeler ve şarkılarla interaktif bir performans sunan "Pirates of Tokyo Bay: English & Japanese Improv Comedy" gösterisi, 25 Ocak'ta Ebisu'da sahnelenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palace Theatre, 21, 23 ve 24 Ocak'ta, J. K. Rowling'in (Joanne Rowling) "Harry Potter and the Cursed Child" gösterisine ev sahipliği yapacak. Harry Potter serisinin devamı niteliğindeki, Harry Potter ile oğlu Albus'un geçmişle bugün arasındaki mücadelesini işliyor.

Kült film serisinden sahneye uyarlanan ve izleyicileri Hill Valley'de heyecan dolu bir zaman yolculuğuna çıkaran "Back To The Future-The Musical", Londra'daki Adelphi Theatre'da 21-24 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Fyodor Dostoyevski'nin dünya klasiği eserinden uyarlanan ve insan ruhunun derinliklerindeki suç ve vicdan çatışmasını konu alan "Crime and Punishment" (Suç ve Ceza) draması, Azerbaycan Türkçesiyle 23 Ocak'ta Bakü'deki Pray Theatre sahnesinde sergilenecek.

Konserler

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Raye, Avrupa turnesi kapsamında 22 Ocak'ta Polonya'nın Lodz şehrinde, 24 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de, 25 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey, Avrupa turnesi kapsamında 22 Ocak'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 23 Ocak'ta Berlin'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Czech Philharmonic'in 130. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen "Orchestra Rehearsal-Birthday Edition!", 20 Ocak'ta Çekya'nın başkenti Prag'da Rudolfinum-Dvorak Hall sahnesinde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Giacchino Rossini'nin ünlü operası "Il Barbiere Di Siviglia" (Sevil Berberi), 20 Ocak'ta, "The Beauty and the Beast" draması da 24 Ocak'ta The National Theatre in Prague sahnesinde izlenebilecek.

Zengin bir repertuvarın sunulacağı "World-famous compositions by world-famous composers" konseri, Vivaldi Orchestra Praga ve önde gelen mezzo-sopranoların yorumuyla 23 Ocak'ta Prag'da gerçekleştirilecek.

Absolute Bowie gösterisi, geniş bir repertuvarla 23 Ocak'ta O2 Academy Bristol'da sahnelenecek.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta aksiyondan korkuya, dramdan biyografik uyarlamalara, geniş bir yelpazede 7 yeni film vizyona girecek.

Başrollerini Chris Pratt ve Rebecca Ferguson'ın paylaştığı, suç ve dram unsurlarını harmanlayan aksiyon yapımı "Mercy", sinemaseverlerle buluşacak. Yakın gelecekte geçen film, artan suç oranları karşısında bir dedektifin masumiyetini kanıtlama çabasını merkezine alıyor.

Kült korku oyunu serisinden beyaz perdeye uyarlanan "Return to Silent Hill", türün meraklılarını karanlık ve gizem dolu bir yolculuğa çıkaracak. Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson'ın başrollerini paylaştığı yapım, psikolojik korku ögeleriyle dikkati çekiyor.

Helen Macdonald'ın çok satan ödüllü kitabından uyarlanan "H is for Hawk", kaybettiği babasının yasını tutarken bir şahini evcilleştirmeye çalışan bir kadının duygusal hikayesini konu alıyor. Filmde usta oyuncular Claire Foy ve Brendan Gleeson performanslarıyla öne çıkıyor.

Epik savaş filmi "Border 2", korku türündeki "Dooba Dooba" ile müzik ve dramı birleştiren "Clika" haftanın diğer yapımları arasında yer alıyor,

Tara Reid ve Paul Johansson'ın kadrosunda bulunduğu romantik komedi "The Dreamer Cinderella", modern bir peri masalı anlatısıyla izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sinema, Dünya, Sanat, Son Dakika

