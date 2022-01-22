Sedef Kabaş'ın Erdoğan'a hakaret ettiği programa CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi damga vurdu

AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor

BIST 100 endeksi, en düşük 1.959,40, en yüksek 2.102,97 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,98 azalarak 2.011,16 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.302 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 kazançla 795 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 artışla 5.320 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.284 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.302 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 1 değer kaybederek 13,3970 liraya, euro da yüzde 1,79 azalarak 15,2050 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,59, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,74 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.