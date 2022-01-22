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Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı - Son Dakika

Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı

22.01.2022 09:47

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,98, dolar/TL yüzde 1, euro/TL yüzde 1,79 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.959,40, en yüksek 2.102,97 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,98 azalarak 2.011,16 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.302 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 kazançla 795 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,28 artışla 5.320 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.284 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.302 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 1 değer kaybederek 13,3970 liraya, euro da yüzde 1,79 azalarak 15,2050 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,59, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,74 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

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Yatırım Fonları, Cumhuriyet, dolar, Borsa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı - Son Dakika
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