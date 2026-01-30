Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

30.01.2026 11:32
Bir işletmede satılan Adana dürümün yapım aşaması görüntüleri kısa sürede viral oldu. Ustanın lavaşın içine yok denecek kadar küçük boyutlarda bir et parçası bırakmasının ardından, salatayla doldurulan dürüm için yapılan yorumlar da haliyle dikkat çekici oldu. Videoyu izleyen herkes bu ürün için "Adana aromalı salata dürüm" yorumunda bulundu.

Bir işletmede çekilen ve Adana dürümün yapım aşamasını gösteren görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda ustanın lavaşın içine yok denecek kadar küçük bir et parçası koyduğu, ardından dürümü bol salata ile doldurduğu anlar dikkat çekti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, izleyenlerin büyük bölümü ürünün "Adana dürüm" adıyla satılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, dürüm için "Adana aromalı salata dürüm", "Eti aradık bulamadık" ve "Salata dürümün yanından Adana geçmiş" gibi ifadeler öne çıktı.

İŞLETMEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Görüntüler, artan fiyatlar karşısında porsiyonların küçülmesi tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Kullanıcılar, ürünün sunumunun beklentiyle örtüşmediğini savunarak işletmeye tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 205622 205622:
    Emine ne diyordu porsiyonları küçültün küçültmusler iste kendileri daha iyi yesin diye 5 8 Yanıtla
    Erol güngördü Erol güngördü:
    saman 1 0
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    dsk geciorlar millete az bile 6 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    millet te iş ahlakı diye bir şey kalmadı. devlet hangi birini denetlesin. 3 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    fiati 250 tl oh ne güzel 2 0 Yanıtla
  • pzrdbfn5ff pzrdbfn5ff:
    fiyatıda ona göre küçüktür sanırım 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
