Son Dakika Haberleri: Bu Kahvede Kitap Okuyana Her Şey Ücretsiz

Bu Kahvede Kitap Okuyana Her Şey Ücretsiz

1 saat önce

EDİRNE'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen, içerisinde masa tenisi, dart, satranç ve kütüphanenin bulunduğu 'Şehit Hasan Rıza Kitap Kahve' isimli kafede kitap okuyanlara her şey ücretsiz olarak veriliyor.

Bu Kahvede Kitap Okuyana Her Şey Ücretsiz, System.String[]
EDİRNE'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen, içerisinde masa tenisi, dart, satranç ve kütüphanenin bulunduğu 'Şehit Hasan Rıza Kitap Kahve' isimli kafede kitap okuyanlara her şey ücretsiz olarak veriliyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen, içerisinde masa tenisi, dart, satranç ve kütüphanenin bulunduğu 'Şehit Hasan Rıza Kitap Kahve' isimli kafenin açılışı gerçekleştirildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyalleşme imkanının verileceği kafenin açılışına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve Ak Parti Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz katıldı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Çalışkan, 'Şehit Hasan Rıza Kitap Kahve' isimli projenin 1 yıl boyunca devam edeceğini belirterek, amaçlarının gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. 

Projenin Mayıs ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulduğunu dile getiren Çalışkan, olanaklardan yararlanmak için tek şartın kitap okumak olduğunu belirterek, "Burası sıfırdan yaratıldı. Çok amaçlı bir salon ve sahne oluşturduk. Burada okur yazar buluşmaları, şiir geceleri ve ülke tanıtımları olacak. Genç kardeşlerimiz için sosyal alanlar yaptık. İçerisinde playstation, masa tenisi, dart ve satrançtan oluşan farklı etkinlikler var. İç kısımda da yine kitap kısmı mevcut. Genç kardeşlerimiz burada gelip kitap okuyabilecek, kahve eşliğinde ders çalışabilecek. Artı olarak sınav zamanlarında burada gençlerimiz için çorba ikramında bulunacağız. Artı kitap okuyanlara da çay ve kahve ikramımız olacak. Buradaki her şeyin ücreti kitap okumak. Kitap okuyana herşey ücretsiz. Okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla da bu uygulamayı başlattık" dedi. 

'BU MEKANLARLA OKUMAYA GERİ DÖNECEĞİZ'

Açılışta konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, söz konusu mekanın gençleri okumaya daha çok teşvik edeceğine inandığını söyledi. Aksal, "Bu mekan bakanlığımızın desteğiyle açıldı. Sadece uluslararası öğrencilerimize değil tüm gençlerimize hitap ediyor. İnşallah gençlerimizi dışarıdan bu tür mekanlara çekebilirsek ne mutlu. Artık o kadar teknolojiye bağımlı olduk ki, kafamızı telefonlardan bilgisayarlardan kaldıramıyoruz. Ama yeni dönemde yapılan bu tür mekanlarla tekrar hepimiz biraz daha okumaya geri döneceğiz" dedi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Edirne, Güncel
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