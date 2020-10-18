Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor - Son Dakika

Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor

18.10.2020 10:16

- Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor 4 kız kardeşin vücudunun her yeri yaralarla kaplandı Hastalığı tespit edilemeyen kardeşlere önce alerji sonra da uyuz dendi Verilen ilaçlara rağmen 4 kardeşin vücudundaki yaralar her geçen gün büyüyor.

- Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor

4 kız kardeşin vücudunun her yeri yaralarla kaplandı

Hastalığı tespit edilemeyen kardeşlere önce alerji sonra da uyuz dendi

Verilen ilaçlara rağmen 4 kardeşin vücudundaki yaralar her geçen gün büyüyor.

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Derya Toraman'ın 4 çocuğunda henüz nedeni bilinmeyen yaralar çıktı. Önce alerji sonra da uyuz teşhisi konulan 4 kız kardeşin kol ve ayakları 2 aydır geçmeyen yaralar nedeniyle her geçen gün çürüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan ve 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Derya Toraman, yaklaşık 2 ay önce 6 yaşındaki kızı Fadime'nin kollarında başlayan yaraları önce önemsemedi. Sürekli kaşınan kızının ayak ve kollarında da görülmeye başlayan yaralar kısa sürede 1 yaşındaki kızı Deniz, 3 yaşındaki Cemre ve 8 yaşındaki Filiz Damla'nın vücuduna da yayıldı. Süreçte defalarca kez hastaneye giden Toraman kardeşlere önce alerji, sonra uyuz teşhisi kondu. Konulan teşhislerle birlikte ilaç tedavisine başlayan 4 kız kardeş, ilaçları kullanmasına rağmen bir türlü yaralardan kurtulamadı. İlaçlara rağmen daha da büyüyen yaralar iltihaba ve irinlere dönüştü.

Çocukları gözünün önünde çürüyor

Yaklaşık 2 aydır vücudundaki yaraları geçmeyen 4 kız kardeş her geçen gün adeta çürüyor. Kirayı ödeyemediği için evden atılan Toraman ailesi, hayırsever komşularının desteği ile başka bir kiralık eve yerleşirken, yara bere içerisindeki kız kardeşlerin hastalığının henüz teşhisi konulamadı. Talihsiz anne, "Önce kaşıntıları vardı, kaşınıyordular. Doktora götürdüm, alerji oldukları söylediler. İlaç verdiler, kullandık, geçmedi. Çocuklar kaşıdıkça yaralar oluşmaya başladı. Daha sonra iltihaplı yaralar ve baloncuklar oluştu. Çocuklarımı yine doktora götürdüm. Uyuz olduklarını söylediler. İlaç verdiler onu da kullandık yine geçmedi. Hiçbir faydası olmadı aksine çocuklarımın vücudunda yayılmaya başladı. Bütün çocuklarım hasta olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Şu anda oturdukları evin kirasını da ödeyemediklerini anlatan anne Derya Toraman, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuklarımın vücudundaki yaralar, iltihaba irine döndü. Kızlarım gözlerimin önünde çürüyor. Diğer taraftan da evimizin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Hiçbir gelirimiz yok, kiramızı da ödeyemiyoruz" dedi.

Tek istediğinin çocuklarını tedavi ettirebilmek olduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Çocuklarım zaman zaman bu yaralar nedeniyle acılar çekiyor, arkadaşları uzak duruyor, yaklaşmak istemiyor, dalga geçiyor. Bu nedenle okula da gitmek istemiyorlar. Gözümün önünde eriyorlar, çürüyorlar. Tek isteğim onları tedavi ettirebilmek" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor"

Ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan 7 yaşındaki Filiz Damla Toraman okula gitmek istediğini ancak hastalığından dolayı herkesin kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, "Okula gitmek istiyorum ama arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Ellerimden korkuyorlar, bize de bulaşır diyorlar. Ben kardeşlerimle okula gitmek istiyorum. Tedavi olmak istiyoruz. Bize yardım edin" diye konuştu.

Diğer 3 kardeş de kaşıntı ve yaralardan kurtulmak istediklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor
Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor
Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor
Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor
Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor

Gaziantep, Anne, İlaç, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu kardeşlerin kol ve ayakları çürüyor - Son Dakika

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