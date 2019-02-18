Bu Kavşak Kazalara Davetiye Çıkarıyor

Sinop'ta Orduköyü Sanayi Kavşağı kazalara davetiye çıkarıyor.

Sinop'ta Orduköyü Sanayi Kavşağı kazalara davetiye çıkarıyor.



Orduköyü Sanayi Kavşağı'nda sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği bildirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop 1. Kısım Sanayi Sitesi Başkanı Bayram Güveli, "Aylık en az 2 veya 3 kaza oluyor. Ölümlü kazalar da oluyor. Bununla ilgili Karayolları ile görüştük. Karayolları da en kısa zamanda bariyerler yapacağını söyledi. Biz de bir an önce bu bariyerlerin yapılmasına ve sol taraftaki kaldırımın genişletilmesi, köprünün altından geçiş verilmesini istedik. Bunlar yapılırsa kaza oranları düşer. Yetkililer bölgeye yazı yazdıklarını ve en kısa sürede yapılacağını belirttiler. Bu sorunun çözülmesi için Karayollarının yolu kendi inceleyip mühendisleri noksanları veya yapılması gerekenleri kendileri yapacaklarını söylediler. Problemin en hızlı şekilde çözülmesini bekliyoruz" dedi. - SİNOP

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