Bu Mahkemede Herkes Öğrenci

Bu mahkemede herkes öğrenciYALOVA - Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, derslerini okulda oluşturulan mahkeme salonunda görüyor.

Bu mahkemede herkes öğrenci



YALOVA - Yalova Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri, derslerini okulda oluşturulan mahkeme salonunda görüyor. Cübbelerini giyen öğrenciler, bir ders hakim, bir ders savcı ve bir derste ise zabıt katibi oluyor.

Yalova ilginç bir eğitim modeline ev sahipliği yapıyor. Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2015/2016 eğitim ve öğretim yılında hizmete giren adalet bölümü adliyelere ara elaman yetiştiriyor. Bu bölümdeki öğrenciler derslerini okulda oluşturulan mahkeme salonunda görüyorlar. Bir mahkeme salonunun bire bir aynısı olan adalet laboratuvarında tek fark ise hakimin, savcının, zabıt katibi, avukat ve hatta sanığın bile öğrenci olması. Derste önce hakim suçluya yöneltilen suçu bildiriyor. Savcı ise mütalaada bulunuyor. Sanık savunmasını yaparken, avukatlar da müvekkillerini savunuyor. Bütün bunlarsa zabıt katiplerince kayıt altına alınıyor.

Bölüm hakkında bilgi veren Okul Müdürü Sevda Altan, "Adalet laboratuvarımız 2015/2016 eğitim ve öğretim yılında kuruldu. Bu sektörde bir istihdam açığı olduğunu gördük ve bu bölümü oluşturduk. 2017/2018 eğitim ve öğretim yılında ilk mezunlarımızı verdik. Bu mezunların istihdamını görmekten de büyük bir mutluluk duyduk. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz liseyi bitirip KPS sınavı sonrasında adliyede zabıt katibi olarak istihdam edilebiliyorlar. Adaletle ilgili ön lisans programlarına da ek puan veriyoruz. Buradan hukuk fakültesine de yatay geçiş imkanları oluyor. Eğitim öğretim aldıkları sürece onlara bir duruşma salonu tahsis etmek istedik. Bu sayede gelecekte yapacakları meslekle ilgili de bilgi sahibi oluyorlar" dedi.

Bölüm öğretmeni Numan Koç, bu sayede öğrencilerin dersleri çok daha kolay özümsediğini dile getirdi. Koç, "Bizler burada çocuklarımıza yüksek yargıyı, ilk derece mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri ile ilgili konuları anlatıyoruz. Buralarda çalışan personelleri ve görevlerini de anlatıyoruz. Çok da faydalı oluyor. Yalova Barosu ve İcra Müdürlüğü ile de koordineliyiz" diye konuştu.

Öğrenciler derslerde çok eğlendiklerini belirterek, "Derslerimizi pratik olarak uygulama şansı yakalıyoruz. Bu da bize öz güven ve ileride seçeceğimiz meslek açısından yardımcı oluyor. Burada derslerimizi daha pratik bir şekilde geçiriyoruz ve zamanın nasıl geçtiğini dahi anlamıyoruz" dediler.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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