Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir - Son Dakika

Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir

11.11.2020 12:03
Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir, System.String[]

Sonbaharda artan polenle birlikte çocuklarda meyve ve sebze alerjilerinin şiddetinin arttığını belirten Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu "Çimen polenine alerji varsa domates, portakal, fıstık ya da pazı yediğinizde şikayetleriniz gelişebilir.

Sonbaharda artan polenle birlikte çocuklarda meyve ve sebze alerjilerinin şiddetinin arttığını belirten Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu "Çimen polenine alerji varsa domates, portakal, fıstık ya da pazı yediğinizde şikayetleriniz gelişebilir. Huş ağacına alerjisi olanlarda elma, fındık, havuç, vişne, patatese; yabani ot polenine alerjisi olanlarda da kereviz, biber, zencefil ve kimyon tüketimine hassasiyet yaşanabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, meyve ve sebzelerinde çocuklarda alerjiye neden olabileceğini belirterek "Sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde polenle birlikte alerjik hastalıkların şiddetinde ciddi bir artış meydana geldi. Polenler ile besinler arasında ortak protein yapısındaki alerjenlerden ötürü yediğimiz besinlerde de zaman zaman alerjik reaksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Oral-alerji sendromu veya polen-besin alerji sendromu olarak da bilinen bu durum pişirilmemiş meyve ve sebzelerin, çeşitli baharatların ve kuruyemişlerin neden olduğu bir tür gıda alerjisidir. Oral alerji sendromu yıllar içerisinde ortaya çıkabilir. Erişkinlerde daha sık olmak üzere hem çocuk hem de erişkin yaş grubunda görülebilir. Başlangıçta, sorunsuz tüketilen meyveler veya sebzeler yıllar içerisinde polenlere karşı alerjisi gelişen kişilerde şikayetlere sebebiyet verebilir" diye konuştu.

"KAŞINTI, YANMA VE KARINCALANMAYA DİKKAT"

En sık görülen şikayetin çiğ sebze ve meyvelerin yenilmesinden 5-10 dakika sonra meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu sırada ağız, boğaz ya da dudaklarda, hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği, kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi yaşanabilir. Şikayetler besinin ağızla temasıyla başlar ve yutulmasının ardından karın ve midede rahatsızlık hissi, bulantı gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikayetler görülebilir. Daha az sıklıkla boğazda ve göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, kusma, ishal ve bilinç kaybı gibi daha ciddi şikayetlerin gelişebildiği de görülmüştür."

"HUŞ AĞACI, ÇİMEN VE OT POLENİ ALERJİSİ TETİKLİYOR"

Alerjiye neden olan meyve ve sebzeleri açıklayan Doç. Dr. Nacaroğlu, "Oral-alerji sendromu özellikle huş ağacı polenine daha az sıklıkla da çimen ve yabani ot polenine alerjisi olan alerjik rinitli olgularda gözükmektedir. Örneğin çimen polenine alerjiniz varsa kavun, domates, portakal, fıstık ya da pazı yediğinizde şikayetleriniz gelişebilir. Huş ağacına alerjisi olan olgularda; elma, fındık, havuç, vişne, şeftali, kayısı, erik, kivi, badem, nektar, kereviz, patates, soya, incir, kabak çekirdeğine alerjik tepki gözlenebilir. Yine içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında yabani ot polenine alerjisi olan olgularda; havuç, kereviz, rezene, anason, Hindistan cevizi, biber, tatlı-kırmızı biber, zencefil, kimyon, kişniş, kakule, dere otu, maydanoz ve mango tüketimi ile şikayetler ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"ALERJİYE KARŞI ÇİĞ DEĞİL PİŞİRİP TÜKETİN"

Oral-alerji sendromu olan hastaların hepsinde polen alerjisinin mevcut olduğunu belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, şu bilgileri verdi:

"Fakat bazen polen alerjisi hastanın fark edemeyeceği kadar hafif şiddetli olabilir. Böyle durumlarda deri ya da kan testleri ile polen alerjisi gösterebiliriz. Son yıllarda geliştirilen bileşene dayalı tanı yöntemi ile de birçok polen ve besin arasındaki çapraz ilişki gösterilebilir. Besin yükleme testi ile de besin alımı sırasında hastada gelişen bulguların ve reaksiyonların gözlenmesi yolu ile tanıda kullanılmaktadır. Deri testi ve besin yükleme testinin doğru ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için çocuk veya yetişkin alerji uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir. Polen ile gıdalar arasında ortak protein yapısına bağlı gelişen oral alerji sendromunda tedavide semptomlara yol açan meyve ve sebzelerin çiğ formlarından kaçınma genelde yeterli olmaktadır. Hastaların çoğunda şikayete neden olan meyveleri veya sebzeleri pişirilmiş halde yiyebilir, çünkü proteinler ısıtma işlemi sırasında bozulur, böylece bağışıklık sistemi ısıtıldığında alerjenler parçalandığı için bu besinleri tanımaz. Ancak bu durum için istisnası olan gıdalarda bulunmaktadır. Kuruyemişlerin hem çiğ hem de kavrulmuş formları oral-alerji semptomlarına neden olabilmektedir. Polenler için uygulanan alerji aşıları (immunoterapi) polen-besin sendromuna yol açan polenlere hassasiyeti azalttığı için besinlere olan duyarlılığı da azaltıp başarılı olduğu gösterilmiştir."


Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir

Hikmet Tekin, Sonbahar, Domates, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesti         
11:23
Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor         
10:49
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu meyve ve sebzeler alerji yapabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei