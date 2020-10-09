Bu nasıl yol çevirme? - Son Dakika

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Eskişehir'de yaşayan Serkan Türk, geçen 27 Eylül'de 06 RR 960 plakalı motosikletiyle Çifteler'e doğru giderken hız sınırını aştı. Türk, görevli polis memuru E.A. tarafından silah çekilerek durduruldu.

Motosiklet kamerası görüntülerine göre yolda silahını çekmiş halde duran polis E.A., Türk'ün önünü kesiyor.

Türk yavaşladığı ve kaçmadığı halde motosikletin ön tekerleğine tekme atan polis E.A., silahını Türk'e doğrultuyor. Türk, "Sağa çekiyorum" dediği halde polis, motosikletin anahtarını zorla alıyor.

Türk, "Ben çekiyorum abi, sıkıntı yok" diyor. İdari para cezası kesilen Türk işkence, nitelikli yağma ve mala zarar verme suçlarından şikayetçi oldu.