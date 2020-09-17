Bu peynir bir yılda sofraya geliyor - Son Dakika

Bu peynir bir yılda sofraya geliyor

Bu peynir bir yılda sofraya geliyor Tuzlanıp kurutulan sonra da ıslatılıp yeniden kurutulan peynire sipariş yağıyor Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yörük mahallelerinden olan Eğridere Mahallesi'nde yünlü tulum peyniri üretiliyor.

Bu peynir bir yılda sofraya geliyor

Tuzlanıp kurutulan sonra da ıslatılıp yeniden kurutulan peynire sipariş yağıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yörük mahallelerinden olan Eğridere Mahallesi'nde yünlü tulum peyniri üretiliyor. Oldukça detaya sahip olan peynirin üretimi için çalışmalar bir yıl önceden başlıyor, ancak sonraki yıl Eylül, Ekim aylarında olgunlaşması tamamlanıyor.

Gastronomi dünyasının en seçkin etkinliklerinden 'Gourmand Cookbook Award'a peynir ve süt kategorisinde 12 finalist arasından birinci seçilerek alanında dünyanın en iyisi unvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabında da yer alan Sındırgı Eğridere Mahallesi Yünlü Tulum Peyniri Art Of Taste'te 'Dünya Miras Listesi'nde kayıt altına alındı.

Yağcıbedir Yörük köylerinin en ünlülerinden bir olan Eğridere'de rastlanan "Yünlü Tulum Peyniri" zor şartlar da yapılsa da uzun ömürlü olması geleneğin yüz yıllardır devam ettiğini işaret ediyor. Gün geçtikçe yapım aşamasının zor olması nedeniyle unutulmaya yüz tutan peynir yeniden pazarlardaki yerini almaya başladı.

Peynir hazırlığı bir yıl önceden başlıyor

Eğridere Mahalle Muhtarı Ramazan Kocagül üretim aşamasının zor olduğunu ancak diğer tulum peynirlerinden ayrılan birçok özelliğinin olduğunu belirterek, "Bu kültürün yeniden canlanması ve gün yüzüne çıkarılmasından dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyorum. Peyniri deriyi, yünlü tulum peynirinin derisini koyun ya da kuzu derisi olarak mezbahaneden alıp getiriyoruz. Burada kendimiz tuzlayıp, tuzladıktan sonra bir ay katlayıp tuzda pişmesi bekleniyor. Tuzda piştikten sonra tekrar açılıyor kurutuluyor. Hazırladıktan sonra tuzda bastırıp bir hafta tuzda duruyor. Ondan sonra kurutup bir yıl önceye hazırlıyoruz. Adam akıllı kurutuyoruz. Kuruttuktan ikinci defa tekrar suya sokup ıslıyoruz. Ondan sonra yününü tarayıp tıraş yapıyoruz. Tıraştan sonra bu koyunun kuyruk tarafını dikip büzüyoruz. Hava almayacak şekilde. İçinden kollarını bağlayıp deriyi ters çevirip içini dolduruyoruz. Peynirini inekten yapıyoruz. Kır ineği hiç damda yok bayırda yayılıp öyle geliyorlar. Bayırda yayılan ineklerimizden sağıp kendi sütümüzle peynir yapıyoruz. Lezzetli bir peynir oluyor, uzun sürede dayanıyor. Yapılış tekniğinin farklı olması ve lezzeti peynirimizi diğer tulum peynirlerinden ayıran özellik. Tulum peynirlerinde deri kısmı içeride kalırken biz de tam tersine yünlü kısmı içeride kalıyor" şeklinde konuştu.

50 Peynirli Şehir Kitabı lansmanında görücüye çıkan peynire sipariş yağıyor

Muhtar Kocagül, yapım aşamasının meşakkatli olduğunu belirterek, "Uzun süren bir işlemi var. Tanıtım sonrasında herkes peynir istemeye başladı. Biz de elimizden geldiğince orijinaline sadık kalarak vatandaşlarımıza yünlü tulum peynirini üretiyoruz" dedi.

Yöresel değerlerin ve lezzetlerin yaşatılmasına önem veren, tanıtılması için üstün çaba sarf eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, "Tulum peyniri bu peynir, inek peyniri. Hep bildiğimiz usullerle yapılan değil de, tek burada yakaladıklarını söyledikleri bir peynir. Nasıl ki derinin tüylü kısmı peynirin iç kısmında kalacak şekilde yapıldığından kaynaklanan onun lezzetinin hem tüylerinin bulaşmadan, hem de lezzetinin mükemmel olduğu teyit edilen çok özel bir peynir. Aynı zamanda Yörük kültürünün yansıması. Ben Eğridere Mahallesi sakinlerimize bu kültürü yaşattığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu peynir bir yılda sofraya geliyor

Balıkesir, Eğridere, Sındırgı, Yörük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu peynir bir yılda sofraya geliyor - Son Dakika

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